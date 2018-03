Državnotožilski svet je za vodjo Specializiranega državnega tožilstva (SDT) ponovno potrdil Harija Furlana. Furlan je SDT vodil že zadnjih 6 let. Po izteku njegovega mandata je pravosodni minister Klemenčič zamenjal državnotožilski svet, ki je na mesto vodje SDT potrdil Furlana, ki je bil edini kandidat za to mesto. Mediji so v preteklosti že dodobra razkrili poslovanje razširjene Furlanove družin ...