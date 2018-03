Uberjevo avtonomno vozilo do smrti povozilo peško SiOL.net Podjetje Uber je danes prekinilo vse svoje teste avtomobilov brez šoferja v Severni Ameriki, potem ko je eden od njih v nedeljo zvečer v Arizoni do smrti povozil peško, ki je prečkala cesto mimo prehoda za pešce. Uber je družini 49-letne pokojnice, ki je prišla v zgodovino kot prva smrtna žrtev avtonomnega vozila, izrazil globoko sožalje.

Sorodno

Oglasi Omenjeni Google

New York Najbolj brano Osebe dneva Miro Cerar

Zlatko Zahovič

Karl Erjavec

Lilijana Kozlovič

Jernej Vrtovec