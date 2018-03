Dogodek se je zgodil v nedeljo, pri Uberju so takoj izrazili sožalje, hkrati so (vsaj začasno) ustavili prevoze z avtonomnimi vozili. Pri teh je sicer še vedno zraven tudi človeški voznik, program pa so doslej izvajali v Arizoni (kjer se je zgodila nesreča), v San Franciscu, Torontu in Pittsburghu.