Obtoženci v zadevi Balkanski bojevnik prejeli najvišje kazni za hudodelsko združevanje Nova24TV V zadevi Balkanski bojevnik je Okrožno sodišče v Ljubljani izreklo najvišje zaporne kazni prvoobtoženemu Draganu Tošiću in soobtoženima Draganu Beljkašu ter Jakobu Remškarju. Prva dva sta dobila vsak pol 16 let in pol zapora, Remškar pa 11 let in pol zaporne kazni. Sodba še ni pravnomočna. Sodni senat je obdolžene v zadevi Balkanski bojevnik spoznal […]

