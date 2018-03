Andraž Teršek o tem, da bo sodba v zadevi Balkanski bojevnik na koncu gotovo »padla« Dnevnik »Da ne bo kasneje, morda če nekaj let, nesporazuma: tudi v zadevi Tošić bo sodba kasneje "padla". Najkasneje bo razveljavljena na US. Ker mora biti. Dokazi, uporabljeni kot temelj za obsodbo, so po slovenskem ustavnem redu zbrani nezakonito in...

Sorodno







































Oglasi Omenjeni Italija

Srbija

Urugvaj Najbolj brano Osebe dneva Miro Cerar

Peter Prevc

Borut Pahor

Milan Brglez

Robert Kranjec