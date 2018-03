Svetovni dan voda: več kot milijarda ljudi nima dostopa do tekoče pitne vode Dnevnik Čista pitna voda je dragocen in že dolgo ne več vsem dostopen naravni vir. Danes več kot milijarda ljudi nima dostopa do tekoče pitne vode, do leta 2025 pa bosta dve tretjini Zemljanov živeli z občasnimi ali stalnimi prekinitvami dobave vode.

