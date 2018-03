Peticijo za ohranitev Mure s 77.000 podpisi predali okoljski ministrici Dnevnik Predstavniki kampanje Rešimo Muro in lokalni prebivalci so ministrici za okolje in prostor Ireni Majcen ob svetovnem dnevu voda predali peticijo s 77.310 podpisi za ohranitev naravne reke Mure in proti gradnji hidroelektrarne Hrastje-Mota....

