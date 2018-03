Evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP) je bil na natečaju za najboljše poslance leta 2018 (2018 MEP Awards) razglašen za zmagovalca v kategoriji Raziskave in inovacije.Podelitev "bruseljskih oskarjev" vsako leto organizira časnik The Parliament Magazine, zmagovalce kategorij pa je izbrala osemčlanska strokovna komisija, ki so jo sestavljali predstavniki nevladnih organizacij, evropskih instit ...