Franc Bogovič zmagovalec natečaja za najboljše poslance leta 2018 Energetika.NET Evropskega poslanca Franca Bogoviča je strokovna komisija natečaja za najboljše poslance leta 2018 (ang. 2018 MEP Awards) v sredo zvečer razglasila za zmagovalca v kategoriji raziskave in inovacije. Omenjeni natečaj vsako leto organizira časnik The Parliament Magazine, zmagovalce kategorij pa je izbrala osemčlanska komisija, sestavljena iz predstavnikov nevladnih organizacij, evropskih institucij in gospodarstva, so sporočili iz pisarne poslanca Bogoviča.

Sorodno













Oglasi Omenjeni Franc Bogovič Najbolj brano Osebe dneva Miro Cerar

Tomaž Kavčič

Borut Pahor

Janez Janša

Alenka Bratušek