Martin Krpan obul nogometne čevlje in prisolil Avstrijcem klofuto Sportal Bilo je pred dobrimi 21 leti. V Linzu sta se mrzlega marčevskega večera pomerili nogometni sosedi. Avstrija je pričakovala, da bo upravičila vlogo favorita, a se je uštela. Slovenija ji je pod vodstvom dr. Zdenka Verdenika prekrižala načrte, junaka večera pa sta postala Primož Gliha in Ermin Šiljak. Slovenija je zmagala z 2:0 in spravila Avstrijce v zadrego.

Sorodno











Oglasi