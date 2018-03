Dončić se je vrnil in bil takoj blizu dvojnega dvojčka Sportal Nogometni zvezdnik Gareth Bale je po novem najboljši strelec v zgodovini izbrane vrste Walesa. Bale je k zmagi na prijateljski tekmi proti Kitajski, ki so jo Valižani dobili kar s 6:0 (4:0), prispeval tri zadetke, uspešen je bil v drugi, 21. in 62. minuti.

Sorodno













Oglasi