Gliha: Veliko priložnosti in preveč golov Delo Ajdovščina - Prijateljska tekma med slovenskimi nogometaši do 21 let in njihovimi vrstniki iz Ukrajine je prišla gostiteljem kot naročena. Selektor Primož Gliha je v porazu z 2:3 (1:1; Tučić, Kramarič; Bilenkij, Zotko, Doubik) gotovo dobil koristne informacije pred torkovim gostovanjem v Bolgariji. Tekmo so začeli (3-4-2-1): Jurhar; Badžim, J. Pišek, Mate; Brecl, Kramarič, Bijol, Gliha; Repas, T

Sorodno

















Oglasi Omenjeni Bolgarija

Primož Gliha

Ukrajina Najbolj brano Osebe dneva Miro Cerar

Robert Kranjec

Tomaž Kavčič

Domen Prevc

Jurij Tepeš