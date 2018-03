Petra Plevnik včeraj odšla iz šova The Biggest Loser Slovenija, poglejte kaj dela danes Govori.se Petra Plevnik si verjetno ni mislila, da bo tako zelo hitro zapustila šov The Biggest Loser Slovenija. Tudi po odhodu iz šova pa se ne predaja, Petra že od ranega jutra nabira kilometre in vztrajno koraka proti zastavljenemu cilju.

