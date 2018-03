Jedilnik Marka Potrča: za zajtrk pet celih jajc in še dva beljaka SiOL.net Novi voditelj šova The Biggest Loser Slovenija Marko Potrč je tudi sam velik ljubitelj športa in zdravega načina življenja. Ne predstavlja si dneva brez gibanja, njegov teden pa je sestavljen iz kar šestih obiskov telovadnice in štirih jutranjih tekov, ko si zbistri glavo in poskrbi za kardiododatek svojim treningom.

Sorodno































Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Miro Cerar

Peter Prevc

Jurij Tepeš

Metod Pevec

Domen Prevc