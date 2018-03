Ptujčanko Indiro Ekić smo lahko spremljali v televizijskem šovu The Biggest Loser Slovenija, v katerem se je kot edina ženska predstavnica prebila do finala. V oddaji je izgubila skoraj 30 kilogramov in spremenila življenjski slog. Z novo podobo in večjo samozavestjo je danes postala vzor številnim dekletom, ki so se našla v njeni zgodbi.