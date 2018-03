Jasna: Med sabo se moramo pihati SiOL.net Kaj o Indirini teži poreče Jasna Kuljaj, kakšna bo kemija med komentatorji in kakšna vloga tehtnice, katere stave bodo izrečene na glas, kaj bo starega in kaj novega … O vsem tem je pred začetkom nove sezone oddaje Od težaka do junaka spregovorila voditeljica Jasna Kuljaj.

Sorodno









































































































































































































































































































































































Oglasi Omenjeni Facebook

Jasna Kuljaj Najbolj brano Osebe dneva Miro Cerar

Zlatko Zahovič

Borut Pahor

Dragan Tošić

Boštjan Jazbec