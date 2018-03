Predsednik SDS Janez Janša: Članstvo v EU in NATO je za Slovenijo koristno! Demokracija Janez Janša: Slovenija bi se morala nehati zanašati na francosko-nemški vlak in se usmeriti na srednjeevropski prostor, kjer bi pridobila na specifični teži. To pa ne izključuje Evropske unije.

Sorodno









Oglasi