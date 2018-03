Volivci pred 15 leti na referendumu prepričljivo za EU in Nato Demokracija Slovenci so se na današnji dan pred 15 leti na referendumih prepričljivo odločili za članstvo tako v Evropski uniji kot v Severnoatlantskem zavezništvu in tako potrdili tedaj dva glavna cilja slovenske zunanje politike. Ob 60-odstotni udeležbi je za vstop v EU glasovalo skoraj 90 odstotkov volivcev, za vstop v Nato pa 66 odstotkov.

