Slovenija tretja na ekipni tekmi v Planici, zmaga Norveški Radio Ognjišče

Norveška je prepričljivo zmagala na ekipni tekmi na finalu svetovnega pokala v smučarskih skokih na letalnici v Planici, z šestimi od osmih skokov prek 240 m je zbrala neverjetnih 1620,2 točke. Druga je bila Nemčija s 1482,9, Slovenci Domen Prevc, 237 in 237,5 m, Robert Kranjec, 239,5 in 226 m, Anže Semenič, 208 in 213 m, ter Peter Prevc, 215 in 217 m, pa so bili tretji s 1474,5 točke....

Sorodno



























































































































































































Oglasi