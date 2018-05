Darilna vrečka z vodo in čokoladnim kovancem za 20.000 funtov Dnevnik Tistih 2640 srečnežev, ki so lahko minulo soboto spremljali poroko princa Harryja in Meghan Markle z dvorišča Windsorskega gradu, ni bilo srečnih samo zato, ker so v živo lahko ujeli prvi poljub mladoporočencev, ampak tudi zato, ker so dobili...

