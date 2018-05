Monarhična poroka ne privlači zaradi novosti, ampak ker ostaja vseskozi enaka. Ob glavnem letošnjem dogodku na britanskem dvoru – poroki princa Harryja in Meghan Markle – je večina komentatorjev poudarila predvsem to, da se je kraljeva družina ponovno uspešno posodobila. Če naj stara in anahronistična institucija preživi v 21. stoletju, potem mora v svoje vrste sprejeti navadne ljudi, kot je ameriš ...