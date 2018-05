V novi hiši so bolj samostojni Gorenjski glas V Radovljici so danes tudi uradno odprli novo bivalno enoto Centra za usposabljanje, delo in varstvo Radovljica. Hiša na robu mesta dvanajstim osebam z motnjami v duševnem razvoju omogoča življenje v širši skupnosti.

Sorodno



Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Marjan Šarec

Borut Pahor

Milan Kučan

Karl Erjavec