Ob prazniku občine Krško, posvečenem spominu na prve padle krške borce in vrnitvi izgnancev, je županobčine Krško mag. Miran Stanko na včerajšnji novinarski konferenci predstavil delo zadnjih štirih let in predstavil načrte. Zadnja štiri leta ocenjuje kot uspešna, saj so v skladu z zastavljenimi cilji v občini izpeljali kar nekaj večjih naložb tako na področju infrastrukture, šolstva in predšolsk ...