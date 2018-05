Košarkarji Petrola Olimpije so v torek omogočili Krki, da se je pobrala, drevi jo bodo vnovič poskusili spraviti na tla Ljubljana – Za Petrolom Olimpijo in Krko sta že dve tekmi v finalu lige Nova KBM, vendar so mnogi prepričani, da bodo ljubitelji košarke šele v drevišnjem soočenju v Tivoliju videli, česa sta zares sposobni obe moštvi. Med prvim soočenjem v Stožicah so namreč Novomeščani delovali ...