Danes ob 17.39 uri je na avtocesti med priključkoma Mirna Peč in Novo mesto – zahod v bližini naselja Mali Kal, občina Mirna Peč, osebno vozilo zapeljalo v odbojno ograjo in se prevračalo po cestišču. Gasilci GRC Novo mesto so odklopili akumulator na vozilu in pomagali ponesrečencu, katerega so reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto pregledali na kraju. Obveščene so bile pristojne službe ...