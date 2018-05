Ob 10.57 sta v ulici Staro sejmišče v Šentjerneju trčili osebni vozili. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so tri poškodovane osebe oskrbeli na kraju in jih odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šentjernej so odklopili akumulatorja na vozilih, pomagali reševalcem in sodelovali pri odstranitvi poškodovanih vozil. preberite več » ...