Danes se občina Jezersko pridružuje mednarodni mreži Gorniške vasi. Prav danes občina Jezersko kot prva slovenska uradno vstopa v mednarodno mrežo Gorniške vasi, v kateri so združeni kraji pod okriljem gora, ki svoj turizem razvijajo na temeljih gorniške tradicije, brez velike turistične infrastrukture in s trajnostnim pristopom. Uglednim domačim in tujim gostom bodo po slovesnosti na vodenem ogled ...