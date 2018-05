Občina Jezersko je danes v okviru Dneva Alpske konvencije postala del mednarodne mreže Gorniške vasi in se skupaj s Planinsko zvezo Slovenije (PZS) zavezala trajnostnemu turizmu. Ministrica za okolje in prostor Irena Majcen je poudarila, da so Gorniške vasi primer uspešnega prenosa dobre prakse, so danes sporočili iz planinske zveze.