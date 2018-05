(VIDEO) Svetlana Makarovič: “Mi (za denar za koncert) nismo lezli v rit nacifašistu Orbanu” topnews.si Na koncertu Nosil bom rdečo zvezdo je poleg organizatorke, moderatorke, povezovalke Svetlane Makarovič, bilo opaziti tudi številne sedanje in nekdanje politike med njimi nekdanjega predsednika Milan Kučana in Štefko Kučan ter župana Zorana Jankovića ter predvsem politike levih političnih strank, Levice, SD-ja. Vsestranska umetnica Svetlana Makarovič je v vlogi povezovalke in govornice med drugim dejala, […]

