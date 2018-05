Svetlana Makarovič: “Jaz nikoli nisem pela Druže Tito mi ti se kunemo.” Fokuspokus Avtor Glorija Lorenci “Preprosteži ne vejo, kaj je rdeča zvezda. Čeprav je hecno, a ne, da so jo nosili do konca. Janša in njegovi verniki.”

Sorodno















Oglasi