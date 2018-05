Pod streli pred stanovanjsko hišo v Vurberku ena oseba umrla Lokalec.si Policisti so bili danes okoli 3. ure zjutraj obveščeni o streljanju pred stanovanjsko hišo v okolici Vurberka, v katerem je ena oseba izgubila življenje. Policisti so kmalu po dogodku vsem osumljenim odvzeli prostost, so sporočili iz Policijske uprave Maribor. Preiskava dogodka še poteka, zato bo več informacij znanih v prihodnjih dneh. Po prejemu obvestila o streljanju […]

Sorodno

















Oglasi Omenjeni Maribor Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Marjan Šarec

Miro Cerar

Milan Kučan

Grega Bole