Branil je sina in ustrelil enega napadalca Lokalec.si Mariborski kriminalisti so podali informacije glede sobotnega streljanja v Krčevini pri Vurberku, v katerem je umrl 29-letnik. Štirje moški, stari od 25 do 29 let, so v soboto okoli 3. ure, poskušali nasilno vstopiti v stanovanjsko hišo v okolici Vurberka, da bi pretepli tam stanujočega 20-letnega moškega. Moški so sprva na dvorišču poškodovali osebni avtomobil, potem […]

