Finale lige prvakov v Kölnu: za naslov Kavtičnikov Montpellier in Nantes, PSG in Vardar za bron Sportal Köln že deveto leto zapored gosti zaključni turnir rokometne lige prvakov. Danes ob 15.15 bosta za končno tretje mesto obračunala skopski Vardar in Paris Saint-Germain, poraženca sobotnih polfinalnih tekem. V večernem (18.00) velikem finalu se bosta udarila Montpellier, katerega dres nosi tudi slovenski legionar Vid Kavtičnik, in Nantes.

