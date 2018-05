Kavtičnik z Montpellierjem zmagovalec rokometne lige prvakov Dnevnik Rokometaši iz francoskega Montpelliera so letošnji zmagovalci lige prvakov, potem ko so na današnji finalni tekmi zaključnega turnirja v nemškem Kölnu premagali tekmece iz Nantesa z 32:26 (16:13) in drugič po letu 2003 slavili v najmočnejšem...

Sorodno

























Oglasi Omenjeni Makedonija

Vid Kavtičnik Najbolj brano Osebe dneva Rok Kronaveter

Marjan Šarec

Darko Milanič

Matej Tonin

Vid Kavtičnik