Kim in Moon presenetila z nenapovedanim srečanjem na meji Reporter Južnokorejski predsednik Moon Jae-in se je včeraj na demilitariziranem območju ob meji med Južno in Severno Korejo nenapovedano sestal s severnokorejskim voditeljem Kim Jong-unom, so sporočili iz urada južnokorejskega predsednika v Seulu. Iz Modre hiše, k

Sorodno



































Oglasi