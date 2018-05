Trump: Severna Koreja ima odličen potencial SiOL.net Na meji med Severno in Južno Korejo so se v nedeljo sešli predstavniki Severne Koreje in ZDA v okviru priprav na vrh med voditeljema obeh držav. Ameriški predsednik Donald Trump je izrazil prepričanje, da ima Severna Koreja "odličen potencial" ter tako nadaljeval pozitivne signale za vrh.

