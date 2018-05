Trump pred srečanjem s Kim Džong Unom na posvet z Abejem SiOL.net Ameriški predsednik Donald Trump se bo pred morebitnim srečanjem s severnokorejskim voditeljem Kim Džong Unom sestal še z japonskim premierjem Shinzom Abejem in uskladil stališča. To sta se voditelja ZDA in Japonske dogovorila v telefonskem pogovoru v ponedeljek zvečer, so sporočili iz Bele hiše.

