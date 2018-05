Maribor izgubil naslov prvaka Lokalec.si Nogometaši Maribora so bili vse do zadnjih trenutkov zadnjega kroga v igri za nov, že 15., naslov v Prvi ligi Telekom Slovenije. A v končnici tekme proti Gorici so izvedeli za izenačujoči zadetek Olimpije v Domžalah, kar je pomenilo žalost v Ljudskem vrtu in veselje v Ljubljani. V Domžalah je gostovala vodilna Olimpija in […]

