Idealna enajsterica 1. SNL brez Zahovića in Kronavetra Sportal Nogometaši v 1. SNL so izbrali najboljše stanovske kolege. Znana je enajsterica SPINS XI 2017/18, v kateri se je znašlo enajst izstopajočih igralcev Prve lige Telekom Slovenije. Najboljši bo proglašen 21. junija, v idealni postavi pa imata največ predstavnikov Maribor in Domžale.

