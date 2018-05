Novomeščani zapravili zaključno žogo in izgubili živce: Krivi so sodniki! Sportal Potem ko so košarkarji Petrola Olimpije v Novem mestu ugnali Krko (89:79) in izid v finalu izenačili (2:2), je jasno, da bo odločitev o prvaku padla v torek v Ljubljani. Do takrat pa bomo, kot vse časa, poslušali razpravo o sodnikih.

Sorodno

























Oglasi Omenjeni Ljubljana

Petrol Najbolj brano Osebe dneva Rok Kronaveter

Marjan Šarec

Darko Milanič

Vid Kavtičnik

Matej Tonin