Petrol Olimpija iz pekla vnovič do praga raja Delo Po zmagi v Novem mestu bo jutri v Stožicah gostila odločilno peto tekmo v finalu košarkarske lige Nova KBM Novo mesto – V dvorani Leona Štuklja je bilo vse že pripravljeno za tretjo odločilno zmago Krke v finalu lige Nova KBM in proslavo osmega šampionskega naslova, a se košarkarji Petrola Olimpija niso sprijaznili s takšnim scenarijem. Po petkovem visokem porazu v Tivoliju so z uspehom v izjemno t ...

Petrol

