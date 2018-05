Na 63 voliščih po vsej Sloveniji je do četrtka mogoče glasovati predčasno RTV Slovenija Na 63 voliščih po vseh Sloveniji, večinoma na sedežih okrajnih volilnih komisij, se začenja predčasno glasovanje. Volišča bodo odprta od danes do četrtka med 7. in 19. uro.

