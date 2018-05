Volilna tekma se pričenja s predčasnim glasovanjem Nova24TV Z današnjim dnem se pričenja predčasno glasovanje pred nedeljskimi državnozborskimi volitvami. Vsi, ki v nedeljo ne morete na volitve, se lahko odpravite na eno izmed 63 volišč, ki so večinoma na sedežih okrajnih volilnih komisij in bodo odprta od danes do četrtka med 7. in 19. uro. Sicer pa tokrat velja novost, da izidi predčasnega […]

