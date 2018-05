NBA: za naslov najboljšega že četrtič zapored Golden State Warriors in Cleveland Cavaliers Dnevnik Košarkarji moštev Golden State Warriors in Cleveland Cavaliers se bodo četrtič zaporedoma potegovali za naslov najboljšega v severnoameriški ligi NBA. Branilci naslova iz Oaklanda so se davi veselili zmage v Houstonu s 101:92 in se s 4:3 v zmagah...

Sorodno





Oglasi Omenjeni Golden State Warriors

NBA Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Marjan Šarec

Karl Erjavec

Franc Kangler

Alenka Bratušek