Košarkarji moštev Golden State Warriors in Cleveland Cavaliers se bodo četrtič zaporedoma potegovali za naslov najboljšega v severnoameriški ligi NBA. Branilci naslova iz Oaklanda so se davi veselili zmage v Houstonu s 101:92 in se s 4:3 v zmagah uvrstili v veliki finale.



Več na Ekipa24.si