VIDEO: Neustavljivi LeBron James popeljal Cleveland v četrti zaporedni finale lige NBA 24ur.com Košarkarji Cleveland Cavaliers so prvi finalisti severnoameriške poklicne košarkarske lige NBA. 'Konjeniki' so v Bostonu na odločilni sedmi tekmi finala vzhodne konference s 87:79 premagali domače 'Kelte' in se še četrtič zapored prebili v veliki finale lige NBA. Junak obračuna je bil znova neuničljivi LeBron James, ki je dosegel 35 točk, ob tem pa dodal še 15 skokov in devet podaj t...

Sorodno





















Oglasi Omenjeni LeBron James

NBA Najbolj brano Osebe dneva Miro Cerar

Natalija Gros

Marjan Šarec

Janez Janša

Zlatko Zahovič