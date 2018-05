James z epsko predstavo popeljal Cleveland v finale Dnevnik Košarkarji Cleveland Cavaliers so prvi finalisti severnoameriške lige NBA. Konjeniki so v Bostonu na odločilni sedmi tekmi finala vzhodne konference s 87:79 premagali domače Celtics in se še četrtič zapored prebili v veliki finale NBA. LeBron James...

