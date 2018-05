Prvaki severnoameriške košarkarske lige NBA Golden State Warriors so v finalu zahodne konference dobili šesto tekmo v boju s Houston Rockets s 115:86 in izid v boju na štiri zmage izenačili na 3:3. Odločilna sedma tekma bo tako v ponedeljek v Teksasu. Tudi finale vzhoda med Cleveland Cavaliers in Boston Celtics je izenačen na 3:3.