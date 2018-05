Houston je na peti tekmi v svoji dvorani premagal Golden State z 98:94. V finalu zahodne konference so aktualni prvaki, Golden State Warriors, na kolenih, potem ko so košarkarji Houston Rockets dobili peto tekmo konferenčnega finala ter si prvi priigrali zaključno žogo, saj so v zmagah povedli s 3:2.



