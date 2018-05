Mike D'Antoni, trener finalistov zahodne konference Houston Rockets, ki jih v boju za veliki finale severnoameriške košarkarske lige NBA čaka odločila sedma tekma z Golden State Warriors, bo upal in čakal do tik pred zdajci, če bo Chris Paul nared za obračun. Paul si je poškodoval zadnjo stegensko mišico desne noge in je izpustil šesto tekmo.



